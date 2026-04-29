日本ハム戦に先発し、7回無失点で3勝目を挙げた西武・高橋光＝ベルーナドーム西武の高橋光が力投で3勝目を挙げた。尻上がりに調子を上げて7回を無失点。甲斐野が3季ぶりのセーブ。打線は四回に平沢の適時打で先制し、五回に渡部の適時打などで加点した。日本ハムの達は要所で踏ん張れず2敗目を喫した。