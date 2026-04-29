東京Vに敗れ厳しい表情を見せる鹿島・GK早川（右端）＝味スタ明治安田J1百年構想リーグ第13節（29日・味の素スタジアムほか＝10試合）東で首位の鹿島は東京Vに1―2で逆転負けし、90分での初黒星を喫した。勝ち点は32のまま。横浜Mは千葉を3―2で下した。西で首位の神戸はC大阪と0―0で突入したPK戦を2―4で落とし、勝ち点26。長崎は清水に2―1で競り勝ち、福岡は広島にPK勝ちした。PK戦の末、C大阪に敗れ肩を落とす大迫（右か