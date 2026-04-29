【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は29日、米メタが「デジタルサービス法」に違反しているとの暫定見解を公表した。インスタグラムなどの利用者の年齢確認で有効な措置を講じず、子どもの保護策が不十分と判断した。