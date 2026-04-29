メッセンジャーあいはら（56）が29日、Kiss FM「Joy Tune Radio」に生出演。異例のFM局出演が実現した。この日の出演は、5月8日開催のイベント「メッセンジャーあいはらのPARARADIO GOLDEN」（配信チケット発売中）のPRが目的。しかし、同番組のDJ藤原岬と、あいはらのおしゃべりは冒頭からノンストップ。藤「2人きりで話すのは初めて。緊張してます」あ「きょうは神戸でおしゃべりです。わきまえた放送をしたい」藤「あいはらさん