海南省海口市はこのほど、「環海南大学科学技術イノベーション圏建設案」を通達した。海南大学の研究開発における優位性を十分に発揮し、教育・科学技術・人材の一体的発展に焦点を当て、大学と地域の連携を深めることで、「環海南大学科学技術イノベーション圏」の戦略的配置を着実に推進することを目的としている。人民日報が伝えた。同案では、科学技術イノベーション圏の建設を「3段階」で進める方針を示している。2026年末ま