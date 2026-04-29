中国船舶集団（CSSC）傘下の広船国際が建造した世界初の積載台数1万台級のデュアル燃料自動車運搬船が4月29日、中国南部の広東省広州市南沙で引き渡されました。この船は全長230メートル、幅40メートルで、14層の車両デッキを備えており、電気自動車（EV）、水素エネルギー車、大型トラックなどさまざまな車種を柔軟に積載できます。単一船体での最大積載台数は1万800台に達し、最新のグリーン燃料システムを搭載しており、最新の