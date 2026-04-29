俳優の平愛梨さんは4月29日、自身のInstagramを更新。初対面を果たしたサッカー界レジェンドとのショットを披露しました。【写真】平愛梨＆サッカー界のレジェンドサッカー界レジェンドと初対面平さんは「お酒が美味しくて驚ッ‼夫が『一緒に行こう』と私と妹を連れてってくれた先は中田ヒデさんがオーガナイザーを務める日本酒イベント『CRAFT SAKE WEEK』（六本木ヒルズ29日まで）」とつづり、2枚の写真を投稿。夫でFC東