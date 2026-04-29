北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、レーベル移籍後第2弾作品となるアルバム『ULTRActi:on』（ウルトラクション）を6月24日にリリース。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：ØMI×SKY-HI、今市隆二×北山宏光……三代目JSBと親交深いアーティストによる相次ぐコラボ） 本作のタイトルは北山考案の造語で、4月22日にリリースしたニューシングルのタイト