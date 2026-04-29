帚木蓬生さん講談社は29日、作家の帚木蓬生さん（79）の長編小説「少弐民に捧げた三百六十年」の販売を中止し、書店に対し、店頭在庫の返品を依頼したと発表した。実在の歴史研究者を無断で登場させ、作中で「亡くなった」と書いたことに研究者の家族が抗議、同社は取材に対し「編集上の不備があった」としている。家族は同社に作品の回収と経緯の説明を要求し、既に同社幹部から謝罪を受けたという。家族は「（帚木さんと）