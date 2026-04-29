◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神の高橋遥人投手（30）が今季3度目の完封勝利で3勝目をマークした。球団の左腕先発では史上初となる「4月までに3完封」。開幕から無双する背番号29の快投でチームは1日で首位を奪還した。高橋は3回まで完全投球。4回に先頭・増田に中前打を許したものの、1死二塁から内山を遊ゴロ併殺に仕留めた。9回まで球威も衰えずヤクルト打線をねじ伏せた。打線は3回2死一塁