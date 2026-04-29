◆パ・リーグ西武３―０日本ハム（２９日・ベルーナドーム）日本ハムは４位・西武に敗れ、２連勝とはならなかった。５回には二塁・カストロの失策、野選も絡み２失点。失策数は両リーグ断トツの２６となり、この日も守備が乱れ、勝利につなげられなかった。３連勝を目指して先発した達は、７回５安打３失点（自責２）で２敗目を喫した。４回に先制点を許すと、１―０の５回は先頭の古賀悠に四球を与え、続く源田の投手前の犠