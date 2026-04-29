◆パ・リーグ西武３―０日本ハム（２９日・ベルーナドーム）西武が昨季対戦打率１割７分６厘と苦しんだ相手先発・達を攻略し、接戦を制し３位に浮上した。先発・高橋光成投手は７回１００球を投げ、４安打無失点で３勝目。３年ぶりの完投勝利を手にした２２日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）から中６日での登板。変化球がさえ渡り、リーグトップの本塁打数を誇る日本ハム打線を相手に、連打を浴びたのは４回だけ。７回には先