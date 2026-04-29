◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）阪神・高橋遥人投手が文句なしの完封劇で今季３勝目を挙げた。４月までの３完封は１９４３年の若林忠志以来８３年ぶりの快挙となった。３回までパーフェクト投球を見せると、その後も尻上がりに調子を上げた。１４０キロ台後半の直球とツーシームを武器にツバメ打線をわずか３安打と圧倒した。打線は「２番・左翼」でプロ初スタメン出場のドラフト３位・岡城が大仕