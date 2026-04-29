移住先のドバイから帰国した４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、長女の手術が終了したことを報告した。２７日に「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と伝えていたＭＡＬＩＡ．が２９日、自身のインスタグラムを更新。「ギャル姉さん手術無事成功のご報告たくさんのコメントと数えきれない応援ＤＭを本当にあ