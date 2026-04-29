◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム）ソフトバンクの山川穂高は「７番・一塁」で３打数無安打に終わった。７回無死一塁の３打席目は三遊間の深いゴロを放ったが、紅林の好プレーに阻まれた。ここで代走が送られ交代した。２６打席連続ノーヒットは、西武時代の１９年の２７打席のワースト記録にリーチがかかった。山川はここまで全試合に先発出場。２８日の同カードで今季初めてクリーンアップから