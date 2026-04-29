◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節横浜ＦＭ３―２千葉（２９日・フクダ電子アリーナ）千葉ＦＷのＣ・ジュニオ、横浜ＦＭのＦＷ谷村はともにゴールを決めるとチームが負けない不敗神話があった。昨季２月に加入したＣ・ジュニオはここまでゴールを決めた試合で７戦全勝。一方の谷村も昨季７月に加入してからゴールを決めた試合は８戦全勝だ。この日は加入後から不敗神話が続いている両チームの２人がゴールを決めた。先