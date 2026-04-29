社民党が２９日、都内で党大会を開催した。新しい党役員人事が発表され、ラサール石井参院議員が幹事長、国会対策委員長、選挙対策委員長を兼任することとなった。４月上旬の党首選で福島瑞穂氏が党首に再任。この日、役員選挙が行われ、ラサール幹事長を含めて人事案が了承された。新役員のあいさつでラサール氏は「まだ国会議員になって１年たってないので、『お前にできるのか』と思ってると思いますが、幹事長になりまし