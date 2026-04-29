米ＡＢＣの人気トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」の司会者ジミー・キンメル（５８）が先週、同番組内で米ファーストレディのメラニア夫人を「夫の死を待つ未亡人のよう」と揶揄（やゆ）した発言をめぐり、米連邦通信委員会（ＦＣＣ）は同局を含む８つのテレビ局を傘下に持つウォルト・ディズニー・カンパニーに対し、放送免許更新を前倒しで行うよう命じた。米公共放送メディア「ＮＰＲ」などが２８日報じた。これはキン