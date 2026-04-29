【モデルプレス＝2026/04/29】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が4月28日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影時のショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】ミセスメンバー「雰囲気変わる」胸元ざっくりスーツ姿◆藤澤涼架、雰囲気がらりのスタイリング披露藤澤は「ゲットしてくれてるかな」とつづり、20日に発売された雑誌「ハーパーズ バザー（Harper’s BAZAAR）」（ハースト婦人画報社）