【モデルプレス＝2026/04/29】AKB48 は、4月29日に幕張メッセで開催されたイベントにて、68thシングルを8月19日にリリースすることを発表。伊藤百花が、2作連続でセンターを務めることが明らかになった。【写真】AKB48“顔面重要文化財”22歳新センター＆初選抜の14歳研究生が密着◆AKB48伊藤百花、2作連続センター決定67thシングル『名残り桜』リリースイベントのラストを飾る東京握手会が、4月29日に開催された。『セシル』には