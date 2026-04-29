ドル円１５９．６５近辺、ユーロドル１．１７０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は上昇一服。159.74付近まで買われた後、足元では159.60台へと反落しており、ほぼ前日NY終値水準に戻している。 ユーロドルは下げ一服。アジア時間には1.1721付近を高値に1.1697付近まで軟化した。しかし、足元では1.1705付近へと下げ渋り。ただ、引き続き前日比マイナス圏で推移しており、ドル買い優勢となっている