２４日、杭州市の金陵村で満開となったツツジ。（ドローンから、杭州＝新華社記者／徐碰）【新華社杭州4月29日】中国浙江省杭州市の金陵村で、数百ムー（1ムー＝約667平方メートル）にわたりツツジが見頃を迎え、各地から訪れた観光客の目を楽しませている。村ではここ数年、高山に自生するツツジや茶葉、茶油（油茶の種子から採れる油）、タケノコなどの特産品を活用し、山間部の道路整備、キャンプ場開設、展望台設置