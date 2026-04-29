◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月29日バンテリンD）中日のドラフト2位・桜井頼之介投手（22）が6回2/3を4失点で降板。5者連続三振を含む9奪三振と奮闘したが、プロ初勝利はお預けとなった。打線の援護を受けながら、踏ん張れなかった。初回2死一、二塁でボスラーが中前適時打を放ち先制。しかし、その直後の2回、2死一塁を背負い、京田に右中間適時二塁打され、追いつかれた。1―1の4回無死二、三塁では、鵜飼の遊ゴ