◇パ・リーグ日本ハム０―３西武（2026年4月29日ベルーナＤ）日本ハム・達孝太投手（22）は運にも見放され、今季2敗目を喫した。0―0の4回1死からカナリオの三塁線の打球がベースに当たって二塁打になってしまう。この走者を平沢の中前打で返され、先制点を奪われた。5回は守乱で失点。無死一塁で源田の投前犠打を達が一塁へ送球したがカバーに入ったカストロがポロリ。この12球団ワーストのチーム26個目の失策で走者