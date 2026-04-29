女優の杉田かおる（61）が29日、自身のインスタグラムを更新。農薬などを使わず、自然の生態系に任せる「自然農」にこだわった畑の写真を公開した。杉田は「理想の畑に近づいてきました！」と書き出し、ローズマリーやホワイトセージを植えたという畑での写真をアップ。「ハーブの香りで癒される」とし、ハッシュタグで「自然農」と添えた。2005年1月に会社社長の男性と電撃結婚するも、同年8月にスピード離婚。49歳の時に「