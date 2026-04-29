◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 2-0 ヤクルト(29日、神宮球場)ヤクルトは阪神との首位攻防第2戦を落とし、2位に後退しました。前日の初戦を制し首位に浮上していたチームは山野太一投手が先発。開幕から4連勝の左腕は2回までに5つの三振を奪うなど、奪三振ショーを披露しました。しかし3回、阪神のドラフト3位ルーキー・岡城快生選手にプロ初タイムリーを浴び、1点を先制されます。打線は阪神先発・郄橋遥人投手の前に沈黙。試