大宮とのPK戦を制し優勝を決め、祝福される日テレ東京VのGK大場（左）＝U等々力サッカー女子WEリーグのクラシエ・カップは29日、川崎市のUvanceとどろきスタジアムbyFujitsuで日テレ東京Vと大宮による決勝が行われ、日テレ東京Vが2―2からのPK戦を3―1で制して初優勝した。優勝賞金は1千万円。1―1で突入した延長前半10分に日テレ東京Vが北村のゴールで勝ち越したが、大宮も同後半9分に阪口のゴールで追い付いた。PK戦では日テ