俳優の満島真之介（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。日本でもトップクラスの人気を誇るK-POPアイドル・東方神起のユンホ（40）、チャンミン（38）との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ただ圧倒された」日韓で活躍するK-POPアイドルとの“3ショット”を公開した満島真之介満島は「RED OCEAN」と書き出し、「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM」を訪れたことを報告。投稿では、ライブ