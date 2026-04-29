◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 2-0 ヤクルト(29日、神宮球場)阪神はヤクルトとの首位攻防第2戦に勝利し、1日で首位に返り咲きました。前日の初戦を落とし2位となっていたチームはこの日、試合前時点で3戦2完封&防御率0.38の郄橋遥人投手が先発。序盤3回はパーフェクトピッチングを見せると、4回に初ヒットを許すも後続をダブルプレーで打ち取り、前半5回を打者15人で無失点に封じます。打線は開幕4連勝のヤクルト先発・山