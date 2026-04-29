◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神の高橋遥人投手（30）の9回の打席に“注目”が集まった。この日、左腕は8回まで無失点の快投で9回2死一塁で打席が回ってきた。ここで思い出されるのは12日の中日戦。3―0で迎えた9回2死。完封を目指して立った打席で、中日・根尾がフルカウントから投じた内角高めの直球を空振り。見送れば完全なボール球を捕手のミットに収まってからスイングしたため「出塁拒否の