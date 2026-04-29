大勢の観光客らでにぎわう有田陶器市＝29日午後、佐賀県有田町春の大型連休恒例の「有田陶器市」が29日、佐賀県有田町で始まった。400ほどの店に焼き物や雑貨が並び、各地から訪れたファンや観光客らがお気に入りの逸品を買い求めていた。5月5日までで、約100万人の来場が見込まれている。陶器市は明治時代に始まったとされ、今年で122回目。有田商工会議所によると、近年は有田焼にちなんだアクセサリーを購入する若い女性や