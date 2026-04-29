テレビ東京は29日までに公式サイトを更新。同局が制作する番組のロケ中にサッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が右膝外側半月板損傷の大ケガを負った一連の問題で、再発防止策を公表した。前園氏は2月末に行われた「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで、ブランコに乗って靴を飛ばすという内容のゲーム中に不安定な斜面で転倒した。同局は「再発防止策は外部の法律事務所の協力を得て、出演者と制作スタッフに実施