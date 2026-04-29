【第6話】 4月29日公開 第6話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月29日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」第6話「美羽ちゃんストップ」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第6話では、肋を折られて特訓ができない中、谷本から武術を強化できるという「暗鶚の陰伝書」について教えられる兼一。この秘伝書が世に出てしまい、武術界が戦乱期に突