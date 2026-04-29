◆■NBA揺るがすスキャンダル、ロジアー事件が再び動く NBAを震撼させた違法スポーツ賭博問題。その渦中にいる一人が、類まれなハンドリングで観衆を沸かせてきたテリー・ロジアーだ。だが、ここへきて新たな容疑が浮上した。 現地メディア『ESPN』や『FOX』によると、ニューヨーク東部地区の連邦検察は4月下旬の法廷で、ロジアーに対しスポーツ贈収賄および忠実義務