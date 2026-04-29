きくおが、新曲「推推推推推推推推金金金金金金金金」を配信リリースした。 （関連：勢い衰えぬDECO*27の活躍、職業・ボカロPの多様化、リアルイベント需要増……2025年VOCALOIDシーンの注目トピック総括） 本楽曲は、Steamゲーム『つみみじかん』の主題歌として制作されたもの。ボーカルにはVTuberの神楽めあを迎え、ジャケットイラストは漫画家の茅原クレセが手がけている。 本作には、初音ミ