【J1百年構想リーグ EAST第13節】(フクアリ)千葉 2-3(前半1-0)横浜FM<得点者>[千]カルリーニョス・ジュニオ(18分)、呉屋大翔(90分+8)[横]谷村海那2(48分、58分)、井上太聖(63分)主審:高崎航地└FW谷村海那が鮮やか2発!! DF井上太聖は豪快弾!! 千葉に先制許した横浜FM、後半3発逆転勝利で今季初の2連勝!!