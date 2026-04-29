【J1百年構想リーグ WEST第13節】(ベススタ)福岡 2-2(PK4-3)広島<得点者>[福]碓井聖生(19分)、見木友哉(72分)[広]中野就斗(4分)、東俊希(10分)<退場>[福]名古新太郎(80分)<警告>[福]上島拓巳(63分)、辻岡佑真2(88分、92分)[広]中島洋太朗(18分)、小原基樹(90分+6)主審:飯田淳平└PK戦を制したのは福岡! 広島GK大迫に2連続セーブされるも…福岡GK藤田も阻んで接戦を制す