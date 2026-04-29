【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節】(白波スタ)鹿児島 1-1(PK11-10)鳥栖<得点者>[鹿]江川慶城(31分)[鳥]松本凪生(67分)<警告>[鹿]福田望久斗(76分)[鳥]田中雄大(44分)、長澤シヴァタファリ(75分)主審:田中玲匡