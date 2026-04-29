【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節】(花園)FC大阪 2-2(PK14-13)徳島<得点者>[F]菅原龍之助(45分+1)、川上竜(73分)[徳]杉本太郎(36分)、高木友也(77分)<退場>[徳]カイケ(90分+3)<警告>[F]美馬和也(83分)[徳]鹿沼直生(28分)、カイケ2(85分、90分+3)主審:矢野浩平