[4.29 J1百年構想WEST第13節 福岡 2-2(PK4-3) 広島 ベススタ]J1百年構想リーグWESTは29日に第13節を行った。アビスパ福岡とサンフレッチェ広島の対戦は、2-2のPK戦の末、福岡が4-3で勝利した。前半4分、広島が早々に先制。ロングカウンターをDF中野就斗が仕留め切った。その後も攻勢を強める広島は10分にMF東俊希が左足シュートを叩き込み、2-0と点差を広げた。追いかける福岡は前半19分に1点を返す。シュートカウンターから