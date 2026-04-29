リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ WEST第13節】(ノエスタ)神戸 0-0(PK2-4)C大阪<警告>[神]井手口陽介(77分)、日高光揮(90分+4)[C]横山夢樹(49分)主審:福島孝一郎└C大阪がACLE帰りの神戸にPK勝ち! GKキム・ジンヒョンが好セーブで貢献