[4.29 J1百年構想リーグWEST第13節 神戸 0-0(PK2-4) C大阪 ノエスタ]セレッソ大阪が2試合ぶりの勝利を挙げた。J1百年構想リーグWEST第13節が29日に開催され、7位のC大阪は敵地で首位のヴィッセル神戸と対戦。0-0で突入したPK戦を4-2で制した。神戸はAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)をベスト4で終え、今節がリーグ戦の再開初戦。ボール保持率やシュート数でC大阪を上回りながらも、スコアレスで90分が終了した。PK戦で