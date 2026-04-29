【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節】(カンセキ)栃木SC 1-1(PK2-4)湘南<得点者>[栃]近藤慶一(12分)[湘]藤井智也(38分)<警告>[栃]大曽根広汰(35分)、杉森考起(76分)、柳育崇(90分)[湘]アルトゥール・シルバ(47分)、上福元直人(97分)主審:佐々木慎哉