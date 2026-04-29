[4.29 J1百年構想リーグEAST第13節 千葉 2-3 横浜FM フクアリ]J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行い、フクダ電子アリーナではジェフユナイテッド千葉と横浜F・マリノスが対戦。横浜FMが3-2の逆転勝利を収めて今季初の2連勝を飾った。3連敗中のホーム千葉は前節川崎F戦(●1-2)から先発2人を入れ替え、MF日高大、MF前貴之らを先発起用。一方、前節浦和戦(○3-2)で4試合ぶりの白星を獲得したアウェー横浜FMは同試合から先発2