【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節】(ギオンス)相模原 1-0(前半1-0)栃木C<得点者>[相]オウンゴール(17分)<警告>[相]佐々木快(38分)、山内琳太郎(40分)、川畑優翔(45分+1)、前田泰良(84分)[栃]乾貴哉(25分)、ダヴィド・モーベルグ(82分)主審:小林拓矢