【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節】(ソユスタ)秋田 2-0(前半1-0)山形<得点者>[秋]吉岡雅和2(29分、66分)<警告>[山]タリソン・アウベス(51分)、西村慧祐(86分)、横山塁(90分+1)主審:俵元希