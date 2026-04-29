【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節】(富山)富山 2-0(前半1-0)新潟<得点者>[富]布施谷翔(37分)、坪井清志郎(76分)<警告>[富]香川勇気(33分)、香川太朗(90分+3)[新]藤原奏哉(19分)、ジェイソン・ゲリア(59分)主審:田邉裕樹