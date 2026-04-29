【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節】(みらスタ)山口 2-0(前半2-0)琉球<得点者>[山]輪笠祐士(16分)、成岡輝瑠(45分+2)<警告>[山]輪笠祐士(83分)、山本龍平(85分)[琉]池田廉(28分)、石浦大雅(33分)、船橋勇真(86分)主審:宗像瞭