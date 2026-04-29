【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節】(いちご)宮崎 3-0(前半2-0)北九州<得点者>[宮]下川陽太(8分)、安藤陸登(12分)、武颯(86分)<警告>[宮]佐藤遼(79分)[北]平松昇(14分)、生駒仁(17分)主審:松澤慶和