【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節】(NACK)大宮 1-2(前半0-2)甲府<得点者>[大]杉本健勇(55分)[甲]太田龍之介(27分)、佐藤和弘(29分)<退場>[甲]荒木翔(52分)<警告>[大]杉本健勇(81分)[甲]荒木翔2(21分、52分)、遠藤光(90分+3)主審:須谷雄三